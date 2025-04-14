У Франції кажуть, що ядерні переговори між США та Іраном мають відповідати інтересам ЄС

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що будь-які ядерні переговори між США та Іраном повинні відповідати європейським інтересам.

Про це він заявив у понеділок, 14 квітня, перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Франція, Велика Британія і Німеччина будуть пильно стежити за ядерними переговорами між США і Іраном, щоб переконатися, що вони відповідають європейським інтересам, заявив Барро.

"Ми будемо пильними, разом з нашими британськими і німецькими друзями і партнерами, щоб гарантувати, що будь-які переговори, які можуть відбутися, відповідатимуть нашим інтересам безпеки щодо ядерної програми Ірану", – наголосив він.

За даними ЗМІ, Іран прагнув домогтися послаблення санкцій з боку США в обмін на обмеження своєї ядерної програми під час переговорів з американською стороною у суботу.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф прилетів до Оману на переговори після зустрічі з лідером Росії Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі.

12 квітня він коротко поспілкувався безпосередньо з главою МЗС Ірану, що стало першим прямим контактом між двома країнами за адміністрації нового президента США.

Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.