Во Франции говорят, что ядерные переговоры между США и Ираном должны отвечать интересам ЕС

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что любые ядерные переговоры между США и Ираном должны отвечать европейским интересам.

Об этом он заявил в понедельник, 14 апреля, перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Франция, Великобритания и Германия будут пристально следить за ядерными переговорами между США и Ираном, чтобы убедиться, что они соответствуют европейским интересам, заявил Барро.

"Мы будем пристально следить, вместе с нашими британскими и немецкими друзьями и партнерами, чтобы гарантировать, что любые переговоры, которые могут состояться, отвечали нашим интересам безопасности в отношении ядерной программы Ирана", – подчеркнул он.

По данным СМИ, Иран стремился добиться ослабления санкций со стороны США в обмен на ограничение своей ядерной программы во время переговоров с американской стороной в субботу.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прилетел в Оман на переговоры после встречи с лидером России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

12 апреля он коротко пообщался непосредственно с главой МИД Ирана, что стало первым прямым контактом между двумя странами при администрации нового президента США.

Ранее Трамп говорил, что Иран столкнется с невиданными бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.