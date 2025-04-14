Британія фіксує рекордну кількість прибулих через Ла-Манш за перші місяці 2025-го

Кількість мігрантів, які прибувають до Великої Британії після перетину протоки Ла-Манш, встановила новий рекорд за перші чотири місяці року.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

За даними британського Міністерства внутрішніх справ, станом на 2025 рік до Британії уже прибули 8 064 особи, включно з 656, які прибули у суботу, 12 квітня.

Це вже більше, ніж 7 567 людей, які перетнули Ла-Манш у січні, лютому, березні та квітні 2024 року, що тоді було рекордом за цей період.

Це також більше, ніж 5 946 у перші чотири місяці 2023 року та 6 691 за той самий період у 2022 році.

"Ми всі хочемо покласти край небезпечним перетинам на малих човнах, які загрожують життям і підривають нашу прикордонну безпеку", – заявив речник Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, у протоці Ла-Манш внаслідок інциденту з човном, який перевозив мігрантів, у ніч проти 20 березня загинула одна людина.

Як повідомляли, в уряді Британії пропонують оголосити кримінальним злочином "створення загрози життю на морі", аби боротися з незаконною міграцією через протоку Ла-Манш.