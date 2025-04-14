Укр Рус Eng

Британія фіксує рекордну кількість прибулих через Ла-Манш за перші місяці 2025-го

Новини — Понеділок, 14 квітня 2025, 12:00 — Уляна Кричковська

Кількість мігрантів, які прибувають до Великої Британії після перетину протоки Ла-Манш, встановила новий рекорд за перші чотири місяці року.  

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

За даними британського Міністерства внутрішніх справ, станом на 2025 рік до Британії уже прибули 8 064 особи, включно з 656, які прибули у суботу, 12 квітня.

Це вже більше, ніж 7 567 людей, які перетнули Ла-Манш у січні, лютому, березні та квітні 2024 року, що тоді було рекордом за цей період.  

Це також більше, ніж 5 946 у перші чотири місяці 2023 року та 6 691 за той самий період у 2022 році.

"Ми всі хочемо покласти край небезпечним перетинам на малих човнах, які загрожують життям і підривають нашу прикордонну безпеку", – заявив речник Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, у протоці Ла-Манш внаслідок інциденту з човном, який перевозив мігрантів, у ніч проти 20 березня загинула одна людина.

Як повідомляли, в уряді Британії пропонують оголосити кримінальним злочином "створення загрози життю на морі", аби боротися з незаконною міграцією через протоку Ла-Манш.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія міграційна криза
Реклама: