Британия фиксирует рекордное число прибывших через Ла-Манш за первые месяцы 2025-го

Количество мигрантов, прибывающих в Великобританию после пересечения пролива Ла-Манш, установило новый рекорд за первые четыре месяца года.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

По данным британского Министерства внутренних дел, по состоянию на 2025 год в Британию уже прибыли 8 064 человека, включая 656, прибывших в субботу, 12 апреля.

Это уже больше, чем 7 567 человек, которые пересекли Ла-Манш в январе, феврале, марте и апреле 2024 года, что тогда было рекордом за этот период.

Это также больше, чем 5 946 в первые четыре месяца 2023 года и 6 691 за тот же период в 2022 году.

"Мы все хотим положить конец опасным пересечениям на малых лодках, которые угрожают жизнью и подрывают нашу пограничную безопасность", – заявил представитель Министерства внутренних дел.

Напомним, в проливе Ла-Манш в результате инцидента с лодкой, которая перевозила мигрантов, в ночь на 20 марта погиб один человек.

Как сообщалось, в правительстве Британии предлагают объявить уголовным преступлением "создание угрозы жизни на море", чтобы бороться с незаконной миграцией через пролив Ла-Манш.