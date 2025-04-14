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Греція закупить протикорабельні ракети у Франції

Новини — Понеділок, 14 квітня 2025, 12:17 — Уляна Кричковська

Греція підписала угоду про закупівлю 16 протикорабельних ракет у Франції.

Про це повідомив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Угоду щодо французьких ракет Exocet підписали Дендіас та міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, який перебуває з візитом в Афінах. Вартість угоди не розголошується.

Як зазначається, у рамках оборонного пакту з Францією, підписаного у 2021 році, Греція вже погодилась придбати три французькі фрегати та близько 24 винищувачів Rafale, вироблених компанією Dassault.  

Зазначимо, в листопаді минулого року грецький міністр оборони Нікос Дендіас представив ключові параметри програми реформування міністерства, яка має на меті модернізувати Збройні сили країни шляхом відмови від застарілих структур і практик, а також покращити їхню здатність реагувати на сучасні виклики.

А нещодавно грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс заявив, що до 2036 року країна витратить близько 25 мільярдів євро на "найрадикальнішу" модернізацію збройних сил у своїй сучасній історії.

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Греція Франція
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