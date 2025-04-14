Греция закупит противокорабельные ракеты у Франции

Греция подписала соглашение о закупке 16 противокорабельных ракет у Франции.

Об этом сообщил министр обороны Греции Никос Дендиас, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Соглашение по французским ракетам Exocet подписали Дендиас и министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, который находится с визитом в Афинах. Стоимость сделки не разглашается.

Как отмечается, в рамках оборонного пакта с Францией, подписанного в 2021 году, Греция уже согласилась приобрести три французских фрегата и около 24 истребителей Rafale, произведенных компанией Dassault.

Отметим, в ноябре прошлого года греческий министр обороны Никос Дендиас представил ключевые параметры программы реформирования министерства, которая имеет целью модернизировать Вооруженные силы страны путем отказа от устаревших структур и практик, а также улучшить их способность реагировать на современные вызовы.

А недавно греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что до 2036 года страна потратит около 25 миллиардов евро на "самую радикальную" модернизацию вооруженных сил в своей современной истории.