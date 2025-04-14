У Туреччині суд відмовився відпускати з-під варти мера Стамбула

10-й кримінальний суд Стамбула у понеділок відхилив апеляцію на арешт мера міста Екрема Імамоглу, затримання якого призвело до масштабних антиурядових протестів у Туреччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Стамбульський суд відмовився переглядати запобіжні заходи щодо Імамоглу та його речника Мурата Онгуна, повернувши справу до кримінального суду першої інстанції.

Тепер цей суд має вирішити, чи звільнити Імамоглу та Онгуна, чи залишити під вартою.

Мер Стамбула перебуває під арештом з 23 березня за звинуваченнями в корупції, які він сам та його прихильники називають політично мотивованими та спробою усунути конкурента чинному президенту Реджепу Таїпу Ердогану.

Затримання мера Стамбула також викликало хвилю масових протестів, які влада жорстко придушила, заарештувавши майже дві тисячі людей, у тому числі сотні студентів.

Опозиційна Республіканська народна партія висунула Екрема Імамоглу своїм кандидатом на президентських виборах 2028 року. Вона також заохочує рух бойкоту проти компаній і підприємств, які вважаються близькими до турецького уряду.

Крім того, турецька опозиція закликає до дострокових виборів.

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