В Турции суд отказался отпускать из-под стражи мэра Стамбула

10-й уголовный суд Стамбула в понедельник отклонил апелляцию на арест мэра города Экрема Имамоглу, задержание которого привело к масштабным антиправительственным протестам в Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Стамбульский суд отказался пересматривать меры пресечения в отношении Имамоглу и его представителя Мурата Онгуна, вернув дело в уголовный суд первой инстанции.

Теперь этот суд должен решить, освободить Имамоглу и Онгуна или оставить под стражей.

Мэр Стамбула находится под арестом с 23 марта по обвинениям в коррупции, которые он сам и его сторонники называют политически мотивированными и попыткой устранить конкурента действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Задержание мэра Стамбула также вызвало волну массовых протестов, которые власти жестко подавили, арестовав почти две тысячи человек, в том числе сотни студентов.

Оппозиционная Республиканская народная партия выдвинула Экрема Имамоглу своим кандидатом на президентских выборах 2028 года. Она также поощряет движение бойкота против компаний и предприятий, которые считаются близкими к турецкому правительству.

Кроме того, турецкая оппозиция призывает к досрочным выборам.

Читайте также: Турция продолжает сопротивление: почему арест Имамоглу дал старт масштабным протестам