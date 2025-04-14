Скандального проросійського Вуліна не буде в новому уряді Сербії

Серед членів уряду Сербії на чолі з Джуро Мацутом, який парламент має затвердити 15 квітня, не знайшлось Александара Вуліна – скандального проросійського політика під санкціями США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В уряді Мацута – відомого сербського ендокринолога без політичного досвіду, якого обрав новим главою уряду президент Александар Вучич – лише 8 з 30 членів будуть новими. Зокрема свої посади збережуть міністр закордонних справ Марко Джурич і міністр оборони Братислав Гашич.

Серед нових облич троє міністрів – представники створеного Вучичем громадського "Руху за народ і державу". Крім того, Міністерство освіти очолить гість політолог і гість сербських провладних телеканалів Деян Вук Станкович.

Парламент Сербії, який відправив попередній уряд на чолі з Мілошем Вучевичем у відставку на тлі багатотисячних антиурядових протестів, має проголосувати за новий кабінет у вівторок, 18 квітня.

На відсутність Александра Вуліна у переліку членів нового уряду звернули увагу сербські ЗМІ. Водночас це не означає, що він повністю піде із сербської політики і, приміром, не отримає посаду при Вучичі.

Нагадаємо, Александар Вулін раніше був головою сербської розвідки, міністром оборони та внутрішніх справ країни, а в останньому уряді був віцепремʼєр-міністром.

У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "рускім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили". США у 2023 році наклали на Вуліна санкції, звинувативши його у використанні посадових повноважень для підтримки Росії.

Нещодавно Вулін оскандалився інтервʼю російським пропагандистам з "РИА Новости", де він подякував російським спецслужбам за допомогу сербській владі в боротьбі зі студентськими протестами.

Після цього єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що воліла б, аби проросійський Вулін не увійшов до наступного уряду країни.