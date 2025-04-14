Скандального пророссийского Вулина не будет в новом правительстве Сербии

Среди членов правительства Сербии во главе с Джуро Мацутом, которое парламент должен утвердить 15 апреля, не нашлось Александара Вулина – скандального пророссийского политика под санкциями США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В правительстве Мацута – известного сербского эндокринолога без политического опыта, которого избрал новым главой правительства президент Александар Вучич – только 8 из 30 членов будут новыми. В частности свои должности сохранят министр иностранных дел Марко Джурич и министр обороны Братислав Гашич.

Среди новых лиц трое министров – представители созданного Вучичем общественного "Движения за народ и государство". Кроме того, Министерство образования возглавит гость политолог и гость сербских провластных телеканалов Деян Вук Станкович.

Парламент Сербии, который отправил предыдущее правительство во главе с Милошем Вучевичем в отставку на фоне многотысячных антиправительственных протестов, должен проголосовать за новый кабинет во вторник, 18 апреля.

На отсутствие Александра Вулина в перечне членов нового правительства обратили внимание сербские СМИ. В то же время это не означает, что он полностью уйдет из сербской политики и, например, не получит должность при Вучиче.

Напомним, Александар Вулин ранее был главой сербской разведки, министром обороны и внутренних дел страны, а в последнем правительстве был вице-премьер-министром.

В 2020 году в статусе министра обороны он официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" – "защитим всех сербов, где бы они ни жили". США в 2023 году наложили на Вулина санкции, обвинив его в использовании должностных полномочий для поддержки России.

Недавно Вулин оскандалился интервью российским пропагандистам из "РИА Новости", где он поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе со студенческими протестами.

После этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что предпочла бы, чтобы пророссийский Вулин не вошел в следующее правительство страны.