В британском Бирмингеме мусорщики продолжат забастовку, из-за которой город утопает в отходах

Мусорщики в британском Бирмингеме отвергли предложение договоренности, которая могла положить конец многонедельной забастовке и восстановить регулярный вывоз мусора из баков города.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Бастующие работники отклонили предложение соглашения как "абсолютно неадекватное", заявив, что оно все еще приведет к урезанию выплат. В профсоюзе призвали правительство вмешаться и поспособствовать переговорам для завершения забастовки.

В мэрии выразили сожаление по поводу того, что многонедельные переговоры завершились вторым отклонением предложения соглашения, и добавили, что "двери остаются открытыми".

Забастовка мусорщиков в Бирмингеме продолжается еще с 11 марта. С тех пор мусор из городских баков вывозится в гораздо меньших объемах, чем обычно, что приводит к вони и привлекает крыс.

В марте мэрия объявила чрезвычайную ситуацию после того, когда на улицах накопилось около 17 тысяч тонн отходов.

В мэрии утверждают, что сейчас несмотря на забастовку удается вывозить 1500 тонн отходов в день.

Профсоюз начал забастовку на фоне длительного спора относительно ликвидации специальной структуры, отвечающей за сбор и сортировку отходов. Там утверждают, что это приведет к увольнениям и ухудшению заработных плат и условий труда.

В мэрии же настаивают, что работникам предложили достойную альтернативу, а ликвидация упомянутой структуры нужна для того, чтобы согласовать местную практику обращения с отходами с той, что действует по всей территории страны, и улучшить работу служб.

В 2023 году бастовали мусорщики в Париже, их протест был частью более масштабных акций против непопулярной пенсионной реформы, которую в итоге приняли.