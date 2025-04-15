У Фінляндії почався перший за майже 50 років страйк поліцейських

У столичному регіоні Фінляндії 15 квітня розпочався дводенний страйк співробітників поліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

У зв'язку зі страйком, який відбувається в регіоні Західна Уусімаа, скасовують записи на прийом і не приймають заяви про правопорушення або надання притулку чи тимчасового захисту.

Електронне обслуговування функціонуватиме у звичайному режимі.

Також, як запевнили в поліції, буде забезпечено захист і охорону населення. Крім правоохоронних органів, акція охоплює в'язниці Хямеенлінна і Вантаа.

Подібні страйки відбуваються рідко. За даними поліції, востаннє вони страйкували у 1976 році.

Причиною нинішньої акції протесту стали переговори про зарплату, які зачіпають майже 80 тисяч працівників і які зайшли в глухий кут.

У понеділок сторони переговорів відхилили пропозицію національного посередника щодо врегулювання конфлікту.

Поліцейські заслуговують на підвищення зарплати так само, як і всі інші, вважає головний профспілковий діяч Янне Нійніхар'ю.

"Я вважаю щонайменше образливим те, що ми повинні мати менший відсоток підвищення зарплати, ніж в інших секторах", – каже Нійніхар'ю.

Як повідомлялося, сміттярі у британському Бірмінгемі відкинули пропозицію домовленості, що могла покласти край багатотижневому страйку і відновити регулярне вивезення сміття з міста.

А у Греції профспілка таксистів столичного регіону Аттики, SATA, розпочала у вівторок 24-годинний страйк, який триватиме з 6 ранку вівторка до 6 ранку середи.