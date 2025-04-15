В Финляндии началась первая за почти 50 лет забастовка полицейских

В столичном регионе Финляндии 15 апреля началась двухдневная забастовка сотрудников полиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В связи с забастовкой в регионе Западная Уусимаа отменяют записи на прием и не принимают заявления о правонарушениях либо предоставлении убежища или временной защиты.

Электронное обслуживание будет функционировать в обычном режиме.

Также, как заверили в полиции, будет обеспечена защита и охрана населения. Кроме правоохранительных органов, акция охватывает тюрьмы Хямеенлинна и Вантаа.

Подобные забастовки происходят редко. По данным полиции, последний раз они бастовали в 1976 году.

Причиной нынешней акции протеста стали переговоры о зарплате, которые зашли в тупик – они затрагивают почти 80 тысяч работников.

В понедельник стороны переговоров отклонили предложение национального посредника по урегулированию конфликта.

Полицейские заслуживают повышения зарплаты так же, как и все остальные, считает главный профсоюзный деятель Янне Нийнихарью.

"Я считаю по меньшей мере оскорбительным то, что мы должны иметь меньший процент повышения зарплаты, чем в других секторах", – говорит Нийнихарью.

Как сообщалось, мусорщики в британском Бирмингеме отвергли предложение о договоренности, которая могла положить конец многонедельной забастовке и восстановить регулярный вывоз мусора из города.

А в Греции профсоюз таксистов столичного региона Аттики, SATA, начал во вторник 24-часовую забастовку, которая продлится с 6 утра вторника до 6 утра среды.