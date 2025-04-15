Туск оголосив про орієнтацію Польщі на економічний націоналізм

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що настав час перебудувати і реполонізувати польську економіку, ринок і капітал.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Дональд Туск, який був гостем на відкритті Європейського форуму нових ідей, зазначив, що Польща, Європа і весь світ знаходяться в ситуації, коли виживуть, переможуть і досягнуть успіху ті, хто зробить правильні висновки з подій.

"Епоха наївної глобалізації добігає кінця. Якщо ми хочемо досягти економічного успіху, побудувати безпечну державу, ми повинні дати зрозуміти собі та іншим, що Польща не буде наївним партнером у цьому все більш безжалісному змаганні егоїзму на світових ринках, на фронтах війни. Польські компанії не стоятимуть на втрачених позиціях у конкуренції з міжнародними гігантами", – підкреслив Туск.

Настав час відбудувати національну економіку, реполонізувати польську економіку, ринок, капітал, заявив глава уряду.

Прем'єр-міністр висловив переконання, що 2025 рік стане для Польщі роком прориву з точки зору інвестицій, захисту і розвитку польських компаній, а також дерегуляції.

"Цей сучасний, економічний націоналізм, взяття речей в свої руки, щоб ніхто нам не заважав і ніхто не забирав те, що належить нам, польським компаніям, польським підприємцям, – це буде дуже серйозне протистояння", – визнав глава уряду.

Він підкреслив, що національна економіка заслуговує на зусилля кожного.

"Я мрію, щоб ми не переконували себе в тому, що молодь повинна мати своє місце в цьому економічному просторі, що жінок повинно бути більше, тому що вони дискриміновані. Але також здорова економіка, здорова держава – це держава, де вам не потрібно затверджувати когось через його вік, колір шкіри чи стать", – сказав Туск.

Водночас він підкреслив, що держава повинна ефективно дбати про те, щоб ніхто не зазнавав дискримінації.

Раніше Дональд Туск заявив, що "землетрус" від тарифної війни американського президента Дональда Трампа слід пережити "без поспішних рішень".

Нагадаємо, 9 квітня Трамп написав пост у соцмережі Truth Social, у якому повідомив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.