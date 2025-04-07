Прем'єр Польщі каже, що "землетрус" від тарифів Трампа треба пережити

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що "землетрус" від тарифної війни американського президента Дональда Трампа слід пережити "без поспішних рішень".

Про це він написав у себе в Х у понеділок, 7 квітня, передає "Європейська правда".

Туск заявив, що "реакція на тарифну війну була передбачуваною".

"Біржовий землетрус – від Японії через Європу до Америки – слід пережити без поспішних рішень", – сказав він.

За словами Туска, польський фондовий ринок також зазнав удару, але глава уряду запевнив, що політична та економічна стабільність – сила для Польщі в ці непрості часи.

"Ми витримаємо це спокійно!" – запевнив польський прем’єр.

Як писали світові ЗМІ, у понеділок, 7 квітня, основні фондові індекси впали, оскільки Трамп не продемонстрував жодних ознак відступу від своїх тарифних планів, а інвестори вважають, що зростаючий ризик рецесії може призвести до того, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки вже в травні.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до швидких дій для забезпечення конкурентоспроможності країни у відповідь на падіння ринків акцій і облігацій після того.

Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".