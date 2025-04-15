В Кремлі засудили Каллас за попередження країнам щодо параду в Москві

У Кремлі не вважають правильними застереження глави дипломатії Євросоюзу Каї Каллас щодо країн, які бажають узяти участь у заходах 9 травня в Москві.

Про це заявив прессекретар лідера РФ Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс"

"Що стосується згаданої вами пані Каллас, то ми звертаємо увагу на її досить жорсткі заяви. Ми не вважаємо їх правильними. Не нам давати оцінку цим загрозам, – сказав він. – Оцінку цим загрозам потрібно давати тим суверенним державам, яким вона загрожує. Як нам видається, у Європі є держави, які не сприймають такої риторики".

Пєсков додав, що в Москві будуть раді всім охочим узяти участь у святкових заходах.

"Ми будемо раді бачити в Москві всіх, хто готовий розділити з нами гордість і радість цього дня, які, як ми вважаємо, мають бути важливими для всіх народів Європи і світу, – сказав він. – Це необхідно для майбутнього всього світу і особливо Європи".

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.

Нагадаємо, словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що вважає своїм "особистим обовʼязком" поїхати до Москви 9 травня 2025 року, та стверджує, що на батьківщині його рішення розуміють.