В Кремле осудили Каллас за предупреждение странам о параде в Москве

В Кремле не считают правильными предостережения главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в отношении стран, желающих принять участие в мероприятиях 9 мая в Москве.

Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс"

"Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на ее достаточно жесткие заявления. Мы не считаем их правильными. Не нам давать оценку этим угрозам, – сказал он. – Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. Как нам представляется, в Европе есть государства, которые не воспринимают такой риторики".

Песков добавил, что в Москве будут рады всем желающим принять участие в праздничных мероприятиях.

"Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня, которые, как мы считаем, должны быть важными для всех народов Европы и мира, – сказал он. – Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы".

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, а продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.

Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что считает своим "личным долгом" поехать в Москву 9 мая 2025 года, и утверждает, что на родине его решение понимают.