В Італії вважають, що Росія не демонструє серйозних намірів щодо припинення вогню

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Росія, попри тиск з боку США, не демонструє серйозних намірів щодо досягнення миру в Україні.

Про це він сказав у інтерв’ю Reuters, передає "Європейська правда".

Крозетто вважає, що з боку росіян нічого не змінилося.

"Очевидно, що Росія хоче продовжувати атаки, як і протягом останніх трьох років", – вважає італійський міністр.

Зазначимо, протягом останніх двох тижнів Росія завдала смертоносних ударів по Кривому Розі та Сумах.

Зокрема глава італійського уряду Джорджа Мелоні засудила російський ракетний удар по Сумах, якого Росія завдала у Вербну неділю, 13 квітня, вранці.

Газета The Wall Street Journal писала, що кілька радників американського президента Дональда Трампа закликають його з обережністю ставитися до заяв Москви про прагнення миру з Україною, наголошуючи, що очільник Кремля Владімір Путін досі не продемонстрував щирого бажання припинити бойові дії.