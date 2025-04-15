В Италии считают, что Россия не демонстрирует серьезных намерений по прекращению огня
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Россия, несмотря на давление со стороны США, не демонстрирует серьезных намерений по достижению мира в Украине.
Об этом он сказал в интервью Reuters, передает "Европейская правда".
Крозетто считает, что со стороны россиян ничего не изменилось.
"Очевидно, что Россия хочет продолжать атаки, как и в течение последних трех лет", – считает итальянский министр.
Отметим, в течение последних двух недель Россия нанесла смертоносные удары по Кривому Рогу и Сумах.
В частности глава итальянского правительства Джорджа Мелони осудила российский ракетный удар по Сумах, который Россия нанесла в Вербное воскресенье, 13 апреля, утром.
Газета The Wall Street Journal писала, что несколько советников американского президента Дональда Трампа призывают его с осторожностью относиться к заявлениям Москвы о стремлении мира с Украиной, подчеркивая, что глава Кремля Владимир Путин до сих пор не продемонстрировал искреннего желания прекратить боевые действия.