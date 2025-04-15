"Пострадают первыми": в РФ пригрозили Польше и странам Балтии

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что "страны-провокаторы" в лице Польши и государств Балтии должны понимать, что первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии.

Об этом он заявил журналистам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Они (поляки и балтийцы – ред.) должны были бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадают, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", – отметил глава СВР России.

Он обратил внимание на то, что Польша и балтийские республики "отличаются высокой агрессивностью, по крайней мере на словах, все время бряцают оружием, а Польша дошла до того, что заявляет о своих планах установить вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью РФ около 2 млн противотанковых мин и очень хотела бы, рассчитывает и надеется получить еще и американское ядерное оружие".

"Это печально, – резюмировал Нарышкин. – Они никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Беларуси стало одним из факторов, одной из причин нынешнего большого, острого и очень опасного кризиса на Европейском континенте".

Ранее министры обороны стран Балтии высказывали предостережения, что быстрое прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности их региона.

Отметим, новая оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.