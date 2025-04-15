В Германии оштрафовали мужчину, который пристроился к кортежу Шольца и обнял его

Немецкий суд оштрафовал на 4500 евро и временно лишил водительских прав мужчину, который в 2023 году незаконно проехал на территорию аэропорта Франкфурта и затем обнял канцлера Олафа Шольца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Окружной суд Франкфурта приговорил мужчину к штрафу в размере 150 дневных ставок по 30 евро каждая и запрету на вождение на два с половиной года за создание опасности для дорожного движения в сочетании с нарушением общественного порядка. Приговор является окончательным.

Он пристроился к кортежу охраны канцлера и без разрешения въехал на территорию аэропорта Франкфурта, после этого обнял Олафа Шольца.

В мае 2023 года 50-летний мужчина, который на момент совершения нарушения находился под воздействием наркотиков, в зале суда выразил раскаяние и пообещал исправиться. Он сказал, что попал в эту ситуацию по ошибке: "Я прошу прощения за все".

В судебном процессе, который слушался в течение половины дня, объятия канцлера и тот факт, что Шольц был в кортеже, сыграли лишь незначительную роль. Это было чистое стечение обстоятельств, заявил прокурор Кристиан Ланг после вынесения приговора. За этим не было никакой мотивации.

Мужчина ранее уже был задержан за вождение под воздействием наркотиков, и снова через четыре месяца после инцидента. Он рассказал, что перед этим два дня развлекался на вечеринках, неоднократно употреблял кокаин и не спал. Он присоединился к кортежу на своем частном автомобиле и таким образом въехал на территорию аэропорта.

Он обнял Шольца, когда тот собирался сесть в самолет. Обвиняемый через своего адвоката объяснил, что причиной объятий было то, что он подстроил свое поведение под действия остальных членов группы. Сам Шольц тогда спокойно отнесся к инциденту.

После объятий мужчину без сопротивления арестовала федеральная полиция в аэропорту, но впоследствии отпустила. Этот случай, тем не менее, вызвал дискуссию по поводу безопасности канцлера.

В 2023 году Олаф Шольц упал и травмировался во время пробежки.