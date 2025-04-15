Міністр оборони Німеччини скептичний щодо постачання Taurus Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обережно ставиться до постачання крилатих ракет Taurus в Україну.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
"Я не знаю жодного європейського партнера, який має таку систему. Тому координація – це інша справа", – сказав політик СДПН на партійному заході в Ганновері, натякаючи на заяву лідера ХДС Фрідріха Мерца про те, що він хоче поставити поставку в залежність від європейських союзників.
Пісторіус спростував твердження, що він завжди був прихильником такої допомоги: "Я ніколи цього не говорив".
Хоча існують вагомі аргументи на користь постачання Taurus, є також "багато вагомих аргументів проти", зазначив він. Лише деякі з них можна було обговорювати публічно.
Днями Мерц заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.
Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями.
А німецькі консерватори розраховують на спільне з партією Шольца рішення про Taurus.