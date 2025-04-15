Министр обороны Германии скептичен в отношении поставок Taurus Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус осторожно относится к поставкам крылатых ракет Taurus в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

"Я не знаю ни одного европейского партнера, который имеет такую систему. Поэтому координация – это другое дело", – сказал политик СДПГ на партийном мероприятии в Ганновере, намекая на заявление лидера ХДС Фридриха Мерца о том, что он хочет поставить поставку в зависимость от европейских союзников.

Писториус опроверг утверждение, что он всегда был сторонником такой помощи: "Я никогда этого не говорил".

Хотя существуют весомые аргументы в пользу поставки Taurus, есть также "много весомых аргументов против", отметил он. Лишь некоторые из них можно было обсуждать публично.

На днях Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.

Кремль раскритиковал Мерца в связи с его комментариями.

А немецкие консерваторы рассчитывают на совместное с партией Шольца решение о Taurus.