Президент Володимир Зеленський повторив заклик до надання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, наголосивши, що це залежить від політичної волі союзників.

Такі слова Зеленського пролунали під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі 15 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави висловив сподівання на втілення "домовленостей щодо ППО з партнерами в Європі та Америці".

"Patriot – це дуже важливо, це оборонна зброя. Ми не просто просимо про Patriot, ми сьогодні говорили з генсеком, ми готові разом обʼєднуватись, щоб знайти гроші і купити ці системи", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що Україна готова на "будь-які кроки", щоб посилити протиповітряну оборону.

"Це на сьогодні політичне питання. Системи є у світі, ракети також є, і виключно від рішень лідерів залежить, чи буде в нас достатньо захисту від балістики русскіх", – підсумував президент.

Напередодні Зеленський заявив про готовність купити у США десять систем ППО Patriot за $15 млрд, зазначивши, що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні.

Водночас президент США Дональд Трамп, коментуючи пропозицію України придбати ЗРК Patriot для захисту неба, натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".