Президент Владимир Зеленский повторил призыв к предоставлению Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, отметив, что это зависит от политической воли союзников.

Такие слова Зеленского прозвучали во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе 15 апреля, сообщает "Европейская правда".

Глава государства выразил надежду на воплощение "договоренностей по ПВО с партнерами в Европе и Америке".

"Patriot – это очень важно, это оборонительное оружие. Мы не просто просим о Patriot, мы сегодня говорили с генсеком, мы готовы вместе объединяться, чтобы найти деньги и купить эти системы", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина готова на "любые шаги", чтобы усилить противовоздушную оборону.

"Это на сегодня политический вопрос. Системы есть в мире, ракеты также есть, и исключительно от решений лидеров зависит, будет ли у нас достаточно защиты от баллистики русских", – подытожил президент.

Накануне Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot за $15 млрд, отметив, что европейские партнеры готовы помочь в финансировании.

В то же время президент США Дональд Трамп, комментируя предложение Украины приобрести ЗРК Patriot для защиты неба, намекнул, что Владимир Зеленский "начал войну".