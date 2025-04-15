В Болгарії заявили, що не продадуть Україні російські реактори для ХАЕС

В уряді Болгарії заявили, що не продаватимуть Україні два російські реактори, які планували використати для Хмельницької АЕС.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на болгарську редакцію Forbes, про це заявив віцепрем'єр країни та голова болгарської Соціалістичної партії Атанас Зафіров.

Зафіров повідомив, що таке рішення підтримали всі партнери в уряді, включно з лідером ГЕРБ Бойком Борисовим.

Віцепрем'єр Болгарії пояснив, що країна має розвивати атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію в усьому світі.

У 2023 році Болгарія та Україна розпочали переговори про продаж двох російських ядерних реакторів, які спочатку призначалися для недобудованої болгарської АЕС "Белене".

У середині лютого стало відомо, що український парламент підтримав купівлю цих двох російських реакторів, які мали бути використані для будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Ухвалення цього закону відбувалося з проблемами, у грудні його зняли з розгляду, а у січні обговорення призвело до конфлікту депутатів з міністром енергетики Германом Галущенко.

У ЄС заявляли, що законопроєкт про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС коштом західних донорів розроблявся без консультацій із Євросоюзом та підкреслювали, що Євросоюз не фінансує розбудову ядерних електростанцій.

14 березня міністр Галущенко заявляв, що у Болгарії на урядовому рівні готується рішення щодо продажу Україні реакторів.