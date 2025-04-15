В Болгарии заявили, что не продадут Украине российские реакторы для ХАЭС

В правительстве Болгарии заявили, что не будут продавать Украине два российских реактора, которые планировали использовать для Хмельницкой АЭС.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на болгарскую редакцию Forbes, об этом заявил вице-премьер страны и председатель болгарской Социалистической партии Атанас Зафиров.

Зафиров сообщил, что такое решение поддержали все партнеры в правительстве, включая лидера ГЕРБ Бойко Борисова.

Вице-премьер Болгарии объяснил, что страна должна развивать атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию во всем мире.

В 2023 году Болгария и Украина начали переговоры о продаже двух российских ядерных реакторов, которые изначально предназначались для недостроенной болгарской АЭС "Белене".

В середине февраля стало известно, что украинский парламент поддержал покупку этих двух российских реакторов, которые должны были быть использованы для строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о покупке у Болгарии оборудования.

Министр энергетики Герман Галущенко 14 марта заявлял, что в Болгарии на правительственном уровне готовится решение о продаже Украине реакторов.

В ЕС заявляли, что законопроект о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС за счет западных доноров разрабатывался без консультаций с Евросоюзом и сообщали, что Евросоюз не финансирует развитие ядерных электростанций.