У Нідерландах третій місяць шукають вкрадені з музею румунські артефакти

У Нідерландах арештувати пʼятого підозрюваного в пограбуванні музею Дрента в місті Ассен наприкінці січня, в результаті чого були втрачені надані Румунією експонати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила нідерландська поліція 14 квітня.

36-річного чоловіка арештували в будинку в місті Алкмар на півночі Нідерландів у вівторок уранці, після чого допитали. Його особу встановили під час розслідування.

Додатково поліція обшукала будинок, у якому був арештований, та вилучила цифрові носії інформації для подальшого розслідування.

"Викрадені золоті мистецькі скарби ще не знайдені", – повідомили в поліції Нідерландів.

Чотири експонати культурної спадщини Румунії, включно із золотим шолом "Коцофенешті", були викрадені з музею в Ассені на півночі Нідерландів в ранкові години суботи 25 січня.

Зловмисники отримали доступ до приміщення музею Дренте, підірвавши двері, щоб вкрасти шолом та три стародавні золоті браслети, які були надані на виставку з Національного румунського музею.

Уряд Нідерландів виступив гарантом позики артефактів, тож у разі, якщо їх так і не знайдуть, буде змушений виплатити румунській стороні 5,8 мільйона євро.

Раніше у межах розслідування в Нідерландах було заарештовано чотирьох підозрюваних, троє з них досі перебувають під вартою.

А в самій Румунії покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах.