В Нидерландах третий месяц ищут украденные из музея румынские артефакты

В Нидерландах арестовали пятого подозреваемого в ограблении музея Дрента в городе Ассен в конце января, в результате чего были потеряны предоставленные Румынией экспонаты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила нидерландская полиция 14 апреля.

36-летнего мужчину арестовали в доме в городе Алкмар на севере Нидерландов во вторник утром, после чего допросили. Его личность установили в ходе расследования.

Дополнительно полиция обыскала дом, в котором был арестован, и изъяла цифровые носители информации для дальнейшего расследования.

"Похищенные золотые художественные сокровища еще не найдены", – сообщили в полиции Нидерландов.

Четыре экспоната культурного наследия Румынии, включая золотой шлем "Коцофенешти", были похищены из музея в Ассене на севере Нидерландов в утренние часы субботы 25 января.

Злоумышленники получили доступ в помещение музея Дренте, взорвав дверь, чтобы украсть шлем и три древних золотых браслета, которые были предоставлены на выставку из Национального румынского музея.

Правительство Нидерландов выступило гарантом займа артефактов, поэтому в случае, если их так и не найдут, будет вынуждено выплатить румынской стороне 5,8 миллиона евро.

Ранее в рамках расследования в Нидерландах были арестованы четверо подозреваемых, трое из них до сих пор находятся под стражей.

А в самой Румынии наказали увольнением директора музея, который передал артефакты для временного экспонирования в Нидерландах.