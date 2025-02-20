У Нідерландах – ще одне затримання у справі про викрадені румунські артефакти

У Нідерландах затримали четвертого підозрюваного у звʼязку з викраденням з музею Дренте в місті Ассен золотих артефактів, які для експонування передала Румунія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NL Times.

Заарештованим виявився 26-річний чоловік з Гергюговарду – невеликого міста в провінці Північна Голландія, що приблизно за годину їзди на північ від Амстердама.

Поліція додатково вилучила електронні пристрої для аналізу збережених на них даних, а також два транспортні засоби та предмети одягу, додали правоохоронці.

Решта троє підозрюваних, які були затримані протягом кількох днів після пограбування, нині перебувають під вартою. Водночас ключового підозрюваного, який вважається виконавцем злочину, досі не знайшли.

Чотири експонати культурної спадщини Румунії, включно із золотим шолом "Коцофенешті", були викрадені з музею в Ассені на півночі Нідерландів в ранкові години суботи 25 січня.

Зловмисники отримали доступ до приміщення музею Дренте, підірвавши двері, щоб вкрасти шолом та три стародавні золоті браслети, які були надані на виставку з Національного румунського музею.

У Румунії у звʼязку з інцидентом створили урядову комісію для аналізу ситуації та покарали звільненням директора музею, який передав артефакти для тимчасового експонування у Нідерландах.