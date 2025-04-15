В Грузии уволили сотни госслужащих за поддержку проевропейских протестов

Власти Грузии уволили около 700 государственных служащих за поддержку проевропейских протестов с декабря 2024 года.

Такие данные привело местное отделение антикоррупционной организации Transparency International, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

С начала проевропейских протестов партия власти "Грузинская мечта" неоднократно вносила поправки в законы, регулирующие государственную службу, ослабляя правовую защиту работников государственного сектора.

Transparency International сообщила, что среди ведомств, которые больше всего пострадали от увольнений, были Министерство обороны Грузии и мэрия Тбилиси. В целом работы лишились около 700 госслужащих.

В правительстве Грузии пока не комментировали эти данные.

В прошлом году в стране вспыхнули протесты после того, как правительство заявило о "замораживании" переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. Это вызвало всеобщее возмущение.

Среди прочего, сотрудники нескольких правительственных учреждений Грузии подписали открытые письма с осуждением шага властей, а некоторые грузинские дипломаты подали в отставку в знак протеста.

Протесты, которые все еще продолжаются, вызвали жестокую реакцию со стороны грузинских властей, которую осудили страны Запада.