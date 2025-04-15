Чеське місто годину обговорювало, чи прибирати в себе прапор України

Рада міста Їглава на південному сході Чехії після обговорення у вівторок вирішило не прибирати з ратуші прапор України, який там встановили на знак її підтримки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Пропозицію прибрати прапор України подав представник ультраправої партії SPD Ріхард Шляйс. За його словами, прапор висить на ратуші вже більше двох років, і "за цей час багато чого змінилося".

Депутат сказав, що суспільство "розділилося на два непримиренні табори", а зняття прапора України дозволить цим таборам "стати ближче один до одного".

Позицію Шляйса підтримала Хана Шима, яка представляє партію премʼєр-міністра Чехїі Петра Фіали ODS, але висунула окрему пропозицію про зняття стягу.

За її словами, український прапор "дратує" громаду, а прапорів інших країн, де відбуваються конфлікти, на ратуші в Їглаві немає.

Переважна більшість міських депутатів натомість висловилася за збереження українського прапора. Дехто нагадав, що українське місто Ужгород є містом-партнером Їглави.

Після годинного обговорення міська рада відхилила обидві пропозиції: одну – 24 голосами, а іншу – 25 голосами. За зняття українського прапора в обох випадках проголосували п'ять депутатів.

Минулого року в Їглаві запропонували запровадити посади українських помічників поліції, які допомагатимуть правоохоронцям у профілактиці злочинності.