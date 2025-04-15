Чешский город час обсуждал, убирать ли у себя флаг Украины или нет

Совет города Йиглава на юго-востоке Чехии после обсуждения во вторник решил не убирать из ратуши флаг Украины, который там установили в знак ее поддержки.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Предложение убрать флаг Украины подал представитель ультраправой партии SPD Рихард Шляйс. По его словам, флаг висит на ратуше уже более двух лет, и "за это время многое изменилось".

Депутат сказал, что общество "разделилось на два непримиримых лагеря", а снятие флага Украины позволит этим лагерям "стать ближе друг к другу".

Позицию Шляйса поддержала Хана Шима, которая представляет партию премьер-министра Чехии Петра Фиалы ODS, но выдвинула отдельное предложение о снятии флага.

По ее словам, украинский флаг "раздражает" общину, а флагов других стран, где происходят конфликты, на ратуше в Йиглаве нет.

Подавляющее большинство городских депутатов вместо этого высказалось за сохранение украинского флага. Некоторые напомнил, что украинский город Ужгород является городом-партнером Йиглавы.

После часового обсуждения городской совет отклонил оба предложения: одно – 24 голосами, а другое – 25 голосами. За снятие украинского флага в обоих случаях проголосовали пять депутатов.

В прошлом году в Йиглаве предложили ввести должности украинских помощников полиции, которые будут помогать правоохранителям в профилактике преступности.