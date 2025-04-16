ЄСПЛ почав процедуру за скаргою на незаконне всиновлення українських дітей у Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повідомив Росію про скаргу, поданою українськими правозахисниками стосовно усиновлення дітей в окупованому Криму, та запросив роз’яснення.

Про це повідомили у пресслужбі ЄСПЛ та представництва президента України в АРК, пише "Європейська правда".

ЄСПЛ повідомив Росію про =заяву № 6719/23, подану Українською Гельсінською спілкою з прав людини (УГСПЛ) в інтересах десяти українських дітей, вивезених із Криму після окупації півострова у 2014 році.

Йдеться про дітей віком від одного до п’яти років, які на момент окупації перебували під опікою держави у дитячих установах. У 2014 році російська влада оголосила понад 4 тисячі українських дітей із Криму, які не мали батьківського піклування, своїми громадянами.

Після встановлення контролю над Кримом, російська влада відмовилася повернути дітей Україні, не повідомила про місце їхнього перебування, а згодом їхні профілі з’явилися на російському сайті для усиновлення.

УГСПЛ припускає, що частину дітей могли всиновити, оскільки інформація про них зникла з платформи.

Заява до ЄСПЛ ґрунтується на статтях Європейської конвенції з прав людини, що гарантують право на повагу до приватного життя, свободу та особисту недоторканність.

Правозахисники аргументують, що свавільна зміна громадянства та подальше усиновлення позбавили дітей їхньої соціальної ідентичності як громадян України. Утримання дітей у закладах після окупації Криму також розцінюють як порушення їхніх прав.

Суд запросив у російської сторони офіційні зауваження, які Росія має надати до 31 липня 2025 року.

Раніше цього тижня ЄСПЛ попросив Росію про коментарі для розгляду заяви України про організовані РФ політичні вбивства.

З 2022 року Росія припинила брати участь у провадженнях в ЄСПЛ попри те, що досі несе відповідальність за рішеннями щодо скарг, поданих до вересня 2022 року.

Нагадаємо, президент ЄСПЛ казав, що розгляд міждержавних справ проти Росії є для суду пріоритетом. Таких наразі п’ять – чотири "українські" та одна "грузинська".