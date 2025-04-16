ЕСПЧ начал процедуру по жалобе на незаконное усыновление украинских детей в Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил России о жалобе, поданной украинскими правозащитниками относительно усыновления детей в оккупированном Крыму, и запросил разъяснения.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕСПЧ и представительства президента Украины в АРК, пишет "Европейская правда".

ЕСПЧ сообщил России о заявлении № 6719/23, поданном Украинским Хельсинским союзом по правам человека (УХСПЧ) в интересах десяти украинских детей, вывезенных из Крыма после оккупации полуострова в 2014 году.

Речь идет о детях в возрасте от одного до пяти лет, которые на момент оккупации находились под опекой государства в детских учреждениях. В 2014 году российские власти объявили более 4 тысяч украинских детей из Крыма, которые не имели родительской опеки, своими гражданами.

После установления контроля над Крымом, российские власти отказались вернуть детей Украине, не сообщили о месте их пребывания, а впоследствии их профили появились на российском сайте для усыновления.

УХСПЧ предполагает, что часть детей могли усыновить, поскольку информация о них исчезла с платформы.

Заявление в ЕСПЧ основывается на статьях Европейской конвенции по правам человека, гарантирующих право на уважение частной жизни, свободу и личную неприкосновенность.

Правозащитники аргументируют, что произвольная смена гражданства и дальнейшее усыновление лишили детей их социальной идентичности как граждан Украины. Содержание детей в учреждениях после оккупации Крыма также расценивают как нарушение их прав.

Суд запросил у российской стороны официальные замечания, которые Россия должна предоставить до 31 июля 2025 года.

Ранее на этой неделе ЕСПЧ попросил Россию о комментариях для рассмотрения заявления Украины об организованных РФ политических убийствах.

С 2022 года Россия прекратила участвовать в производствах в ЕСПЧ несмотря на то, что до сих пор несет ответственность по решениям по жалобам, поданным до сентября 2022 года.