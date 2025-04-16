ЕСПЧ начал процедуру по жалобе на незаконное усыновление украинских детей в Крыму
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил России о жалобе, поданной украинскими правозащитниками относительно усыновления детей в оккупированном Крыму, и запросил разъяснения.
Об этом сообщили в пресс-службе ЕСПЧ и представительства президента Украины в АРК, пишет "Европейская правда".
ЕСПЧ сообщил России о заявлении № 6719/23, поданном Украинским Хельсинским союзом по правам человека (УХСПЧ) в интересах десяти украинских детей, вывезенных из Крыма после оккупации полуострова в 2014 году.
Речь идет о детях в возрасте от одного до пяти лет, которые на момент оккупации находились под опекой государства в детских учреждениях. В 2014 году российские власти объявили более 4 тысяч украинских детей из Крыма, которые не имели родительской опеки, своими гражданами.
После установления контроля над Крымом, российские власти отказались вернуть детей Украине, не сообщили о месте их пребывания, а впоследствии их профили появились на российском сайте для усыновления.
УХСПЧ предполагает, что часть детей могли усыновить, поскольку информация о них исчезла с платформы.
Заявление в ЕСПЧ основывается на статьях Европейской конвенции по правам человека, гарантирующих право на уважение частной жизни, свободу и личную неприкосновенность.
Правозащитники аргументируют, что произвольная смена гражданства и дальнейшее усыновление лишили детей их социальной идентичности как граждан Украины. Содержание детей в учреждениях после оккупации Крыма также расценивают как нарушение их прав.
Суд запросил у российской стороны официальные замечания, которые Россия должна предоставить до 31 июля 2025 года.
Ранее на этой неделе ЕСПЧ попросил Россию о комментариях для рассмотрения заявления Украины об организованных РФ политических убийствах.
С 2022 года Россия прекратила участвовать в производствах в ЕСПЧ несмотря на то, что до сих пор несет ответственность по решениям по жалобам, поданным до сентября 2022 года.
Напомним, президент ЕСПЧ говорил, что рассмотрение межгосударственных дел против России является для суда приоритетом. Таких сейчас пять – четыре "украинских" и одно "грузинское".