У МЗС прокоментували відновлення руху поїзду до Молдови, який ходитиме через Придністровʼя

Україна не змінювала свою позицію щодо невизнаного Придністров’я й у питанні відновлення руху потяга Кишинів-Одеса, який буде курсувати через Придністров’я, – питання безпеки буде в пріоритеті.

Про це повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий у середу, 16 квітня, під час брифінгу, передає кореспондентка "Європейської правди".

15 квітня стало відомо, що влітку планують відновити рух потяга Кишинів – Одеса, який був перерваний 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"ЄвроПравді" підтвердили, що після відновлення сполучення потяг Кишинів – Одеса ходитиме через невизнане Придністров'я.

На запитання "ЄвроПравди" щодо того, чи не є це відхиленням від політики України щодо Придністров'я і чи є розуміння, як будуть мінімізуватися безпекові ризики, речник МЗС зазначив, що "Україна не змінювала свою позицію щодо Придністровського регіону Молдови".

За його словами, ідея відновити цей залізничний рух між Кишиневом і Одесою належить молдовській стороні.

"Це саме вони запропонували цю ідею. Ми зараз цю ідею всебічно опрацьовуємо з усіма причетними інституціями з економічної, фінансової і інших точок зору", – зазначив Тихий.

Речник МЗС зазначив, що між Україною та Молдовою наразі тривають конструктивні переговори щодо того, як цю ідею можна втілити.

Щодо безпекових міркувань, він зазначив, що "Україна завжди пріоритизує самобезпекові питання в ухваленні будь-яких рішень, в тому числі інфраструктурних, про відновлення сполучень".

"Безпекові моменти будуть ключовими при ухваленні рішень, щодо цього, щодо цього проєкту", – запевнив він.

Наразі пункти перетину кордону між Україною і Молдовою на придністровській ділянці не працюють – Україна припинила їхню роботу у лютому 2022 року.

Так само й рух поїзда Кишинів – Одеса було припинено 24 лютого 2022 року рішенням молдовської Комісії з надзвичайних ситуацій у зв'язку з початком воєнних дій в Україні.

Нагадаємо, із середини грудня Львів має нове залізничне сполучення зі столицею Молдови Кишиневом.

Окрім цього, "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового прямого міжнародного рейсу "Київ – Будапешт", він буде курсувати щоденно, починаючи з 15 грудня.