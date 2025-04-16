Польща почала розслідування зникнення представниці білоруської опозиції

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування для з'ясування обставин зникнення голови Білоруської координаційної ради Анжеліки Мельникової та можливого позбавлення її волі у березні 2025 року.

Про це повідомила прокурор Катажина Калув-Яшевська, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Прокурор Катажина Калув-Яшевська повідомила, що провадження було зареєстровано в Люблінському регіональному відділі Національної прокуратури.

"У цій справі сьогодні було розпочато розслідування, серед іншого, у напрямку ст. 189 ч. 1 Кримінального кодексу (позбавлення волі). Слідство буде спрямоване на з'ясування обставин зникнення та можливого позбавлення волі у березні 2025 року Анжеліки М.", – сказала Калув-Яшевська.

Справу було доручено Агентству внутрішньої безпеки з метою з'ясування подій, які можуть бути пов'язані зі зникненням жертви.

Нагадаємо, що Анжеліка Мельникова, голова Білоруської координаційної ради, яка проживала у Варшаві, зникла у вівторок 25 березня. Разом з білорускою зникли також дві її доньки віком 6 і 12 років, які проживали разом з нею в Польщі. Про це тоді повідомив у Telegram білоруський Центр захисту прав людини "Вясна".

Через чотири дні – в суботу 29 березня – речник МВС Яцек Добжинський повідомив, що польські служби отримали інформацію про те, що представники Білоруської координаційної ради вже кілька днів не виходять на зв'язок з нею.

Зникла у Польщі представниця білоруської опозиції Анжеліка Мельникова могла опинитись на території Білорусі – соратники отримали дані про те, що там знаходиться її мобільний телефон.

Речник МВС Польщі Яцек Добжинський заявляв, що – за даними польських і партнерських служб – Мельникова вже "багато тижнів" перебувала за межами Польщі, і пообіцяв допомогу Польщі з її пошуком.