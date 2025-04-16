Польша начала расследовать исчезновение представительницы белорусской оппозиции

Национальная прокуратура Польши начала расследование для выяснения обстоятельств исчезновения председателя Белорусского координационного совета Анжелики Мельниковой и возможного лишения ее свободы в марте 2025 года.

Об этом сообщила прокурор Катажина Калув-Яшевская, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Прокурор Катажина Калув-Яшевская сообщила, что производство было зарегистрировано в Люблинском региональном отделе Национальной прокуратуры.

"По этому делу сегодня было начато расследование, среди прочего, по направлению ст. 189 ч. 1 Уголовного кодекса (лишение свободы). Следствие будет направлено на выяснение обстоятельств исчезновения и возможного лишения свободы в марте 2025 года Анжелики М.", – сказала Калув-Яшевская.

Дело было поручено Агентству внутренней безопасности с целью выяснения событий, которые могут быть связаны с исчезновением жертвы.

Напомним, что Анжелика Мельникова, председатель Белорусского координационного совета, которая проживала в Варшаве, исчезла во вторник 25 марта. Вместе с белоруской исчезли также две ее дочери в возрасте 6 и 12 лет, которые проживали вместе с ней в Польше. Об этом тогда сообщил в Telegram белорусский Центр защиты прав человека "Вясна".

Через четыре дня – в субботу 29 марта – представитель МВД Яцек Добжинский сообщил, что польские службы получили информацию о том, что представители Белорусского координационного совета уже несколько дней не могут связаться с ней.

Исчезнувшая в Польше представительница белорусской оппозиции Анжелика Мельникова могла оказаться на территории Беларуси – соратники получили данные о том, что там находится ее мобильный телефон.

Представитель МВД Польши Яцек Добжинский заявлял, что – по данным польских и партнерских служб – Мельникова уже "много недель" находилась за пределами Польши, и пообещал помощь Польше с ее поиском.