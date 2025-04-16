СМИ: Великобритания хочет договориться с ЕС о возвращении мигрантов в страны-члены
Великобритания хочет заключить с Европейским Союзом миграционное соглашение, которое позволило бы ей договариваться с отдельными странами-членами о возвращении некоторых мигрантов.
Об этом, как передает "Европейская правда", стало известно агентству Bloomberg.
Британская сторона, по данным Bloomberg, предложила Брюсселю заключить "рамочное соглашение о реадмиссии", призванное облегчить процедуру возвращения мигрантов в отдельные страны ЕС.
Обсуждения ведутся в рамках подготовки к саммиту Британия-ЕС, который должен состояться в мае и привести к перезагрузке их отношений после Brexit.
По информации агентства, тогда как Франция поддерживает идею Британии о двусторонних переговорах о возвращении мигрантов, около полдесятка других стран-членов ЕС ее оценивают скептически.
Европейская комиссия также имеет беспокойство относительно того, как потенциальное рамочное соглашение будет соответствовать новым правилам предоставления убежища, которые ЕС введет в следующем году, пишет Bloomberg.
Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий Британские острова от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и устанавливает рекорды.
Мигранты, которые таким образом стремятся попасть в Британию, часто погибают, воспользовавшись услугами контрабандистов и пытаясь преодолеть пролив на малых лодках.