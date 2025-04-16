Сійярто: США не просили нічого в обмін на зняття санкцій з друга Орбана

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що США не висували жодних умов для зняття санкцій із соратника Віктора Орбана, які на нього наклала попередня адміністрація Джо Байдена.

Про це він сказав у коментарі телеканалу ATV, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто заявив, що про зняття санкцій з Антала Рогана, керівника апарату премʼєра Угорщини, дізнався під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо.

"Він не назвав мені жодних причин, окрім офіційної заяви, та й не було потреби в цьому, оскільки ми точно знаємо погляди один одного", – додав він.

Глава угорського МЗС сказав, що внесення Антала Рогана до санкційного списку "було зроблено з метою політичної помсти, попередня адміністрація США розглядала Угорщину та угорський уряд як ворогів".

На запитання, чи просив Віктор Орбан президента США Дональда Трампа виключити Рогана зі списку санкцій, Сійярто прямо не відповів, лише заперечив, що американська сторона просила щось в обмін на цей крок.

Антал Роган потрапив до санкційного списку США в січні 2025 року відповідно до Акту Магнітського, який передбачає притягнення до відповідальності людей, винних у серйозних порушеннях прав людини та корупції в усьому світі.

Зазначимо, що Антал Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США запровадили санкції.

Як писала "Європейська правда", Роган є керівником медіаімперії уряду Угорщини, яка охоплює всю країну та поширює провладну пропаганду.