Сийярто: США не просили ничего в обмен на снятие санкций с друга Орбана

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что США не выдвигали никаких условий для снятия санкций с соратника Виктора Орбана, которые на него наложила предыдущая администрация Джо Байдена.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу ATV, сообщает "Европейская правда".

Сийярто заявил, что о снятии санкций с Антала Рогана, руководителя аппарата премьера Венгрии, узнал во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.

"Он не назвал мне никаких причин, кроме официального заявления, да и не было необходимости в этом, поскольку мы точно знаем взгляды друг друга", – добавил он.

Глава венгерского МИД сказал, что внесение Антала Рогана в санкционный список "было сделано с целью политической мести, предыдущая администрация США рассматривала Венгрию и венгерское правительство как врагов".

На вопрос, просил ли Виктор Орбан президента США Дональда Трампа исключить Рогана из списка санкций, Сийярто прямо не ответил, лишь отрицал, что американская сторона просила что-то в обмен на этот шаг.

Антал Роган попал в санкционный список США в январе 2025 года в соответствии с Актом Магнитского, который предусматривает привлечение к ответственности людей, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.

Отметим, что Антал Роган стал первым высокопоставленным чиновником Венгрии, против которого США ввели санкции.

Как писала "Европейская правда", Роган является руководителем медиаимперии правительства Венгрии, которая охватывает всю страну и распространяет провластную пропаганду.