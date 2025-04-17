Проросійська опозиція в парламенті Молдови бойкотувала виступ Санду
Депутати від проросійського Блоку комуністів і соціалістів, а також депутати з групи олігарха-втікача Ілана Шора залишили засідання парламенту Молдови 17 квітня, коли президентка країни Мая Санду вийшла до трибуни, щоб виголосити промову.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.
З опозиції в залі залишився тільки неафілійований депутат Гайк Вартанян, представник позапарламентської партії MAN на чолі з Іоном Чебаном.
Перш ніж покинути засідання, депутатка від Партії комуністів Діана Караман крикнула: "Геть Маю Санду!"
Сьогодні комуністи і соціалісти зустріли президентку в залі засідань плакатами: "Санду – не наш президент!", "Санду – королева злочинців", "Санду – президент війни".
Слід зазначити, що президентка Мая Санду у четвер виступила в парламенті перед депутатами і торкнулася теми збереження миру в країні, майбутніх парламентських виборів, збереження шляху євроінтеграції тощо.
Варто зазначити, що парламентські вибори у Молдові можуть відбутися 28 вересня.
Санду застерігала, що можлива проросійська більшість у майбутньому законодавчому органі становитиме серйозні ризики для планів з євроінтеграції країни.
Наразі партія Санду лідирує в соціологічних опитуваннях.