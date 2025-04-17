Пророссийская оппозиция в парламенте Молдовы бойкотировала выступление Санду

Депутаты от пророссийского Блока коммунистов и социалистов, а также депутаты из группы беглого олигарха Илана Шора покинули заседание парламента Молдовы 17 апреля, когда президент страны Майя Санду вышла к трибуне, чтобы произнести речь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Из оппозиции в зале остался только неаффилированный депутат Гайк Вартанян, представитель внепарламентской партии MAN во главе с Ионом Чебаном.

Прежде чем покинуть заседание, депутат от Партии коммунистов Диана Караман крикнула: "Долой Майю Санду!"

Сегодня коммунисты и социалисты встретили президента в зале заседаний плакатами: "Санду – не наш президент!", "Санду – королева преступников", "Санду – президент войны".

Следует отметить, что президент Майя Санду в четверг выступила в парламенте перед депутатами и затронула тему сохранения мира в стране, предстоящих парламентских выборов, сохранения пути к евроинтеграции и тому подобное.

Стоит отметить, что парламентские выборы в Молдове могут состояться 28 сентября.

Санду предостерегала, что возможное пророссийское большинство в будущем законодательном органе будет представлять серьезные риски для планов по евроинтеграции страны.

Сейчас партия Санду лидирует в социологических опросах.