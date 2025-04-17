Politico: европарламентариям предложили защиту от шпионажа для поездки в Венгрию

Делегации Европарламента, которая на этой неделе поехала с многодневным визитом в Венгрию, предлагали для поездки специальные чехлы для смартфонов, призванные снизить риск шпионажа.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

14 апреля пять депутатов Европарламента из комитета гражданских свобод отправились с трехдневным визитом в Венгрию, который будет касаться вопросов демократии, верховенства права и защиты фундаментальных прав.

Один из депутатов-участников поездки сказал Politico, что службы безопасности Европарламента перед визитом предложили им специальные экранирующие чехлы для электронных устройств – чтобы блокировать посторонние электромагнитные сигналы, а также предостерегли от использования общедоступных сетей Wi-Fi или портов для зарядки устройств.

Двое чиновников, знакомые с протоколом безопасности в Европарламенте, прокомментировали, что использование экранирующих чехлов для телефонов не является базовым правилом для поездок.

Такие предостережения, очевидно, связаны с нарастающими опасениями шпионажа со стороны венгерских органов. В 2023 году специальный следственный комитет Европарламента проводил расследование после сообщений, что Венгрия, вероятно, использует шпионское программное обеспечение против представителей оппозиции, журналистов и активистов.

Кроме того, в прошлом году в бельгийских и венгерских СМИ появлялись сообщения о том, что венгерские службы шпионили за еврочиновниками, которые приезжали в страну в 2015-2017 годах, в том числе осматривая их комнаты в гостинице и записывая телефонные разговоры. В Венгрии отвергли эти утверждения.

Перед этим Financial Times сообщили, что Еврокомиссия начала выдавать "одноразовые" телефоны и простые ноутбуки некоторым сотрудникам, работающим в США, чтобы снизить риск шпионажа.

В случае делегации, отправившейся в Венгрию, таких мер не принимали.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года появилось расследование венгерского центра журналистских расследований Direkt36 и бельгийского издания De Tijd, согласно которому венгерская разведывательная служба шпионила за чиновниками ЕС, посещавшими страну.