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Глава Rheinmetall впевнений – ракети Taurus не змінять перебігу війни

Новини — Четвер, 17 квітня 2025, 12:53 — Уляна Кричковська

Директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що вирішальне значення в російсько-українській війні мають не далекобійні ракети, а класична артилерія.

Про це він сказав у інтерв'ю Handelsblatt, передає "Європейська правда".

Паппергер скептично ставиться до постачання крилатих ракет Taurus в Україну, дискусія щодо яких нещодавно знову повернулася в ЗМІ. 

"Це нічого не змінить у війні, Taurus не змінить правила гри", – вважає він.

На його думку, змінити ситуацію "можуть класичні артилерійські боєприпаси". 

"Це єдиний спосіб, яким Україна може тримати росіян на відстані", – наголосив директор Rheinmetall.

Також Паппергер вважає, що нарощування озброєнь в Європі є незворотнім, оскільки Rheinmetall укладає майже виключно довгострокові контракти. 

Днями майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.

Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями. 

А німецькі консерватори розраховують на спільне з партією Шольца рішення про Taurus.

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Війна з РФ Німеччина Зброя ЗСУ
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