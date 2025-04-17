Глава Rheinmetall впевнений – ракети Taurus не змінять перебігу війни
Директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що вирішальне значення в російсько-українській війні мають не далекобійні ракети, а класична артилерія.
Про це він сказав у інтерв'ю Handelsblatt, передає "Європейська правда".
Паппергер скептично ставиться до постачання крилатих ракет Taurus в Україну, дискусія щодо яких нещодавно знову повернулася в ЗМІ.
"Це нічого не змінить у війні, Taurus не змінить правила гри", – вважає він.
На його думку, змінити ситуацію "можуть класичні артилерійські боєприпаси".
"Це єдиний спосіб, яким Україна може тримати росіян на відстані", – наголосив директор Rheinmetall.
Також Паппергер вважає, що нарощування озброєнь в Європі є незворотнім, оскільки Rheinmetall укладає майже виключно довгострокові контракти.
Днями майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.
Кремль розкритикував Мерца у зв'язку з його коментарями.
А німецькі консерватори розраховують на спільне з партією Шольца рішення про Taurus.