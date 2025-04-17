Директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер считает, что решающее значение в российско-украинской войне имеют не дальнобойные ракеты, а классическая артиллерия.

Об этом он сказал в интервью Handelsblatt, передает "Европейская правда".

Паппергер скептически относится к поставкам крылатых ракет Taurus в Украину, дискуссия о которых недавно снова вернулась в СМИ.

"Это ничего не изменит в войне, Taurus не изменит правила игры", – считает он.

По его мнению, изменить ситуацию "могут классические артиллерийские боеприпасы".

"Это единственный способ, которым Украина может держать россиян на расстоянии", – подчеркнул директор Rheinmetall.

Также Паппергер считает, что наращивание вооружений в Европе является необратимым, поскольку Rheinmetall заключает почти исключительно долгосрочные контракты.

На днях будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus при условии согласования с европейскими партнерами.

Кремль раскритиковал Мерца в связи с его комментариями.

А немецкие консерваторы рассчитывают на совместное с партией Шольца решение о Taurus.