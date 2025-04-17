Президентка Молдови наполягає на потребі вступу в ЄС у найближчі чотири роки

Президентка Молдови Мая Санду підкреслила, що країна має приєднатися до Європейського Союзу в найближчі чотири роки, щоб легше забезпечити свою свободу і безпеку.

Про це вона сказала під час виступу у парламенті, передає "Європейська правда" з посиланням на TV8.

За словами Санду, найголовнішим завданням для Молдови є потреба зберегти мир і свободу.

"Збережемо нашу свободу, тому що ми хочемо жити гідно, будемо знати, що ніхто не прийде посеред ночі забирати нас з власних домівок, щоб відправити в крижаний Сибір, що нашу молодь не кидатимуть до в'язниць за те, що вони мають свою думку, що ніхто не закриє наші кордони та не ізолює нас від решти світу", – сказала вона.

Водночас вона закликала громадян забути про розбіжності, коли йдеться про мир, і не забувати, що свободу набагато легше забезпечити в Європейському Союзі.

"Пам'ятаймо, чого ми всі хочемо понад усе. І, з усіма внутрішніми протиріччями, образами чи відмінностями, давайте йти спільним шляхом, який забезпечить три важливі речі: 1. мир і безпеку для наших родин, 2. стабільність і національну єдність, 3. економічний розвиток і добробут", – сказала Санду.

"Немає сумнівів – ми зможемо забезпечити мир і свободу набагато легше, коли будемо в Європейському Союзі. Саме тому ми повинні продовжувати працювати вдень і вночі, щоб приєднатися до ЄС якнайшвидше. Не через 10-20 років, а в найближчі 4 роки", – наголосила вона.

Вона визнала, що це буде нелегко, але й не неможливо.

Як повідомлялося, депутати від проросійського Блоку комуністів і соціалістів, а також депутати з групи олігарха-втікача Ілана Шора залишили засідання парламенту Молдови 17 квітня, коли президентка країни Мая Санду вийшла до трибуни, щоб виголосити промову.

Санду раніше застерігала, що можлива проросійська більшість у майбутньому законодавчому органі становитиме серйозні ризики для планів з євроінтеграції країни.

Наразі партія Санду лідирує в соціологічних опитуваннях.