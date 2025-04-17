Президент Молдовы настаивает на необходимости вступления в ЕС в ближайшие четыре года

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что страна должна присоединиться к Европейскому Союзу в ближайшие четыре года, чтобы легче обеспечить свою свободу и безопасность.

Об этом она сказала во время выступления в парламенте, передает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

По словам Санду, главной задачей для Молдовы является потребность сохранить мир и свободу.

"Сохраним нашу свободу, потому что мы хотим жить достойно, будем знать, что никто не придет посреди ночи забирать нас из собственных домов, чтобы отправить в ледяную Сибирь, что нашу молодежь не будут бросать в тюрьмы за то, что они имеют свое мнение, что никто не закроет наши границы и не изолирует нас от остального мира", – сказала она.

В то же время она призвала граждан забыть о разногласиях, когда речь идет о мире, и не забывать, что свободу гораздо легче обеспечить в Европейском Союзе.

"Давайте помнить, чего мы все хотим больше всего. И, со всеми внутренними противоречиями, обидами или различиями, давайте идти общим путем, который обеспечит три важные вещи: во-первых, мир и безопасность для наших семей, во-вторых, стабильность и национальное единство, и в-третьих, экономическое развитие и благосостояние", – сказала Санду.

"Нет сомнений – мы сможем обеспечить мир и свободу гораздо легче, когда будем в Европейском Союзе. Именно поэтому мы должны продолжать работать днем и ночью, чтобы присоединиться к ЕС как можно быстрее. Не через 10-20 лет, а в ближайшие четыре года", – подчеркнула она.

Она признала, что это будет нелегко, но и не невозможно.

Как сообщалось, депутаты от пророссийского Блока коммунистов и социалистов, а также депутаты из группы беглого олигарха Илана Шора покинули заседание парламента Молдовы 17 апреля, когда президент страны Майя Санду вышла к трибуне, чтобы произнести речь.

Санду ранее предостерегала, что возможное пророссийское большинство в будущем законодательном органе будет представлять серьезные риски для планов по евроинтеграции страны.

Сейчас партия Санду лидирует в социологических опросах.