Сербія прикрилась "російськими слідчими", які не довели використання звукової зброї на протестах

Сербська влада каже, що російські слідчі нібито встановили, що звукова зброя не використовувалася правоохоронцями для розгону масового протесту в березні.

Про це заявив у середу президент Сербії Александар Вучич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Високопосадовці з Єврокомісії та правозахисні організації закликали Вучича розслідувати ймовірні інциденти з використанням звукової зброї, які порушують сербське законодавство. Він пообіцяв розібратися в цьому питанні.

"Можна зробити категоричний висновок, що ... тип акустичних пристроїв, що належать сербській поліції, не використовувався", – сказав Вучич у телевізійному зверненні, посилаючись на звіт ФСБ.

Влада Сербії заперечувала наявність таких звукових пристроїв, аж поки міністр внутрішніх справ Івіца Дачич не визнав, що поліція придбала у 2021 році у США акустичні пристрої дальнього радіуса дії (LRAD), які використовуються правоохоронними органами та військовими у низці країн, зокрема у США, Австралії, Греції та Японії. Пізніше поліція заявила, що пристрої були придбані для передачі усних повідомлень натовпу.

Звукова зброя використовує екстремальний звук для виведення цілей з ладу. Вона може пошкодити вуха, викликати головний біль і нудоту. Сербське законодавство не дозволяє використовувати її проти цивільних осіб.

Вучич заявив, що домагатиметься кримінальної відповідальності для тих, хто звинуватив владу у використанні звукової зброї, і що в російському звіті зазначено, що невідомі люди в чорному одязі з натовпу інсценували цей інцидент. "Як вам не соромно, жалюгідні брехуни", – сказав він.

Експертні організації заявили, що докази застосування зброї 15 березня були непереконливими, але припустили, що могла бути використана система LRAD або експериментальна вихрова гармата.

Сербська влада раніше сама запросила ефесбешників, аби розслідувати звинувачення у використанні так званої звукової гармати – пристрою, який використовує звук для розгону людей.

Нагадаємо, студенти, які беруть участь в антиурядових протестах, раніше звинуватили владу у використанні звукової гармати під час акції мовчання в пам'ять про 15 загиблих у місті Новий Сад 15 березня.

Вучич, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони Сербії використання звукової гармати заперечили.

Сербський президент також говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.