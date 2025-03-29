Сербія запросила ефесбешників для пошуку "звукової гармати"

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що представники Федеральної служби безпеки Росії приїхали в країну для розслідування імовірного застосування "звукової гармати" проти протестувальників.

Слова Вучича цитує портал Tanjug, повідомляє "Європейська правда".

За словами сербського президента, "люди з Федеральної служби безпеки Російської Федерації" приїхали у Сербію ввечері в пʼятницю і вже почали роботу.

"Вони будуть ходити і дивитися всі пристрої, які у нас є. Подивляться, що, як, яким чином. Вони пробудуть тут кілька днів, я думаю, сім чи вісім днів. І після цього вони вийдуть зі своєю позицією щодо "звукової гармати", – сказав Вучич.

За його словами, таким чином буде викрито "ще більше брехні" і буде показано, чим користується опозиція і як вона "обманює громадян".

Студенти, які беруть участь в антиурядових протестах, раніше звинуватили владу у використанні звукової гармати під час акції мовчання в пам'ять про 15 загиблих у місті Новий Сад 15 березня.

Вучич, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони Сербії використання звукової гармати заперечили.

Сербський президент також говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

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